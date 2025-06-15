BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  SPOR

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.

Abone ol

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı
Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı
1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı
1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti