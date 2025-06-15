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Ulaştırma Bakanlığından, Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma Bakanlığından, Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonunun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Sert iniş sonrası, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve 12 yolcunun tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

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