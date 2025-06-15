Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı el Said ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti."