İran'ın misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde hasar oluştu

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu belirtildi.Abone ol
İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın gece ülkenin kuzeyine füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Hayfa kentinde Bazan şirketine ait bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu kaydedildi.
Saldırıda can kaybı olmadığı, rafineride tesisler arasındaki boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu ifade edildi.
Tesiste bazı kısımların kapatıldığı ancak rafinasyona devam edildiği aktarıldı.
İran, gece saatlerinde İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme saldırısı düzenlemişti.