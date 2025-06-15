BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

İran'ın misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde hasar oluştu

İran'ın misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde hasar oluştu

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu belirtildi.

Abone ol

İsrail basınında yer alan haberde, İran'ın gece ülkenin kuzeyine füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Hayfa kentinde Bazan şirketine ait bir petrol rafinerisinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıda can kaybı olmadığı, rafineride tesisler arasındaki boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu ifade edildi.

Tesiste bazı kısımların kapatıldığı ancak rafinasyona devam edildiği aktarıldı.

İran, gece saatlerinde İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme saldırısı düzenlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden alınan ücretlere zam
Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden alınan ücretlere zam
Ulaştırma Bakanlığından, Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama
Ulaştırma Bakanlığından, Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama
İsrail'den İran'da silah fabrikalarının çevresinde yaşayanlara saldırı tehdidi
İsrail'den İran'da silah fabrikalarının çevresinde yaşayanlara saldırı tehdidi
Güngören "Yarısı Bizden" ile dönüşüyor! Bakan Murat Kurum'dan paylaşım
Güngören "Yarısı Bizden" ile dönüşüyor! Bakan Murat Kurum'dan paylaşım
DMM'den, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasına yanıt
DMM'den, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasına yanıt
Hindistan'da bütün "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldı
Hindistan'da bütün "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldı
İran İsrail'e yönelik saldırıları durdurmak için tek şart koştu
İran İsrail'e yönelik saldırıları durdurmak için tek şart koştu
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu
Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı
Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı
1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı
1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün