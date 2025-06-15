İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' açıklaması

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddialarını yalanladı.

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Sosyal medyada İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'un "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiası ortaya atıldı.

Murat Ongun bu iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Ongun, X hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım.

Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz.

Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim.

Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim.

Saygılarımla"