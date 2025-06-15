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Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı

Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi tartıştığı babasına çekiçle saldırdı. Saldırıda baba ağır yaralanırken, oğlu gözaltına alındı.

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Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ailesiyle yaşan Y.B, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu.

Saldırıda, baba M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı - Resim: 0

M.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaralının oğlu Y.B'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi süren M.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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