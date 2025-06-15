BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

İran: 8 general daha hayatını kaybetti

İran: 8 general daha hayatını kaybetti

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin öldüğü İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

İran devlet televizyonu, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamayı yayınladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü aktarıldı.

Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail saldırısında ölen söz konusu askeri yetkililerden Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani'nin isimleri daha önce açıklanmıştı.

Diğer generallerin rütbe ve görevlerine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta
Foto Galeri İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi
Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Irak Hizbullah'ından ABD yönetimine 'hedef olursunuz' uyarısı
Irak Hizbullah'ından ABD yönetimine 'hedef olursunuz' uyarısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama
İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' açıklaması
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' açıklaması
LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı
Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den çılgın açıklama: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık...
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den çılgın açıklama: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık...
Tottenham'dan Fransız forvet Mathys Tel hamlesi
Tottenham'dan Fransız forvet Mathys Tel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
İran'ın misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde hasar oluştu
İran'ın misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde hasar oluştu