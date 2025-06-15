Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür." denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmaris'teki yazlık sarayında giydiği ayakkabının fiyatının 5.550 euro (252.680 TL) olduğu iddiası sosyal medyada ve muhalif medya sitelerinde hızla yayıldı.

Haberler üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."