Kayseri'de vücudundaki keneyi kendisi çıkaran adam öldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek, vücudundaki keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra fenalaştı. Hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Şimşek kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.

Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu.

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kayseri'de 3 gün önce, 3 çocuk annesi İlknur Ekinci (39) de kene nedeniyle vefat etmişti. Ekinci, vücudundaki keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra fenalaşmış, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.