Kanserin çözümünü buldum diyen doktor Eskişehir'deki evinde ölü bulundu!
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ESKİŞEHİR Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki doktor Mustafa Savan Günay evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni araştırılan doktorun sosyal medyada yaptığı "kanser" paylaşımı dikkat çekti. Kanserin çözümünü bulduğunu söyleyen doktor, "Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim" demiş. İşte detaylar...
ESKİŞEHİR Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu.
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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
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Doktor Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserin çözümünü bulduğunu söylemişti.
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