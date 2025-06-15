Sıkışan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a yeni tehditler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentindeki saldırısı nedeniyle "çok ağır bedel ödeyeceğini" öne sürdü.

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İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan ve 6 kişinin öldüğü bölgede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İran’ın "kasıtlı olarak" sivilleri hedef aldığını savunan Netanyahu, "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Netanyahu’nun, "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu, bunun gibi 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu?" ifadelerine yer verildi.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.