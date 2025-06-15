Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin ile resmi sözleşme imzalandı.

Abone ol

Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın katıldığı törende Selçuk Şahin, kendisini 3 yıllığına eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fatih Kulaksız, Eyüpspor'un ülke sporunda yükselen bir değer olduğunu belirterek, "İnşallah kulübü daha ileri taşıyacağız. Yeni teknik direktörümüz ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağız. Selçuk Şahin ile Arda Turan gibi genç ve hedefi olan hocalara şans vermek istiyoruz. Genç hocaların yükselmesine vesile olmak istiyoruz. Bu yüzden içimize sinerek hocamızla güzel bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin'in milli takımdaki görevine devam etmeyeceğini dile getiren Kulaksız, "Milli takım, çok önemli bir yer. Milli takımın hocalarının tam zamanlı takıma odaklanması gerekiyor. Bu yüzden kendisinin ayrılmasının çok önemli olacağını düşündük." diye konuştu.

"Kadronun yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz"

Fatih Kulaksız, transfer dönemini iyi bir şekilde değerlendireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hocamızla bir planlama yapıyoruz. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan oyuncu alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Fırsat transferi olursa tercih ediyoruz. Kadronun yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz. Satışı ile kulübe mali katkı sağlayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bazen transferin sonuna doğru farklı fırsatlar çıkabiliyor. Hızlı karar almamız gereken mevkiler var. Bazı mevkiler için de fırsat bekleyeceğiz."

Kaleci Berke Özer'in takımdaki geleceğine değinen Kulaksız, "Hocamız, takımda kalması için kendisi ile görüşme yaptı. Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmedi. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Kendisini daha değerli konuma getirmek istiyoruz. Berke Özer'i şu anda satmıyoruz ve kendisi ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Şahin: "Bu aldığım bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum"

Yeni teknik direktör Selçuk Şahin ise Eyüpspor'dan teklif aldığında heyecanlandığını belirterek, "Ligi geçen sene 6. bitirdiler. Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi var. Bu felsefe bana da uyuyor. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın sorumluluğunu almak mutluluk verici. Aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum. Çok önemli ve güzel bir kulüpteyim. Çok güzel bir tesisimiz var. İnşallah süreç boyunca başarılı oluruz. Ekibim ve oyuncularımla elimizden geleni yapacağız. Takımı, geçen seneden daha iyi bir yere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un önceki teknik direktörü Arda Turan ile görüştüğünü dile getiren Şahin, "Kendisi sürekli görüştüğüm bir arkadaşım. Sezon içerisinde de kendisini arayacağım." dedi.

Geçen senenin üzerine çıkmak istediklerini tekrarlayan 44 yaşındaki teknik adam, "Eyüpspor, geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi. Kadro planlamamız yapılıyor. Oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer yapacağız. Çok geniş bir listemiz var. Geçen senenin üzerine çıkmak zor olacak ama bunu başaracak kadroyu kuracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.