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DMM'den MOSSAD iddialarına cevap: Görüntüler 3 Haziran'da kaydedildi...

DMM'den MOSSAD iddialarına cevap: Görüntüler 3 Haziran'da kaydedildi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazargan Sınır Kapısı’nda MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göçle Türkiye’ye sızdığı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan “İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk yaşandığı ve MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye’ye sızabileceği” yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM, söz konusu görüntülerin iddia edildiği gibi Iğdır’daki Gürbulak Sınır Kapısı’na değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’na ait olduğunu ve 3 Haziran tarihinde, yani İran-İsrail geriliminin başlamasından önce kaydedildiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimlerinin Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarında herhangi bir olağandışı yoğunluk, düzensiz geçiş ya da güvenlik zafiyeti bulunmadığını teyit ettiği vurgulandı. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da sınır hattında yalnızca 25-30 kişilik bir grubun bulunduğu bilgisi alındı.

İşte DMM'den yapılan o açıklama:

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