Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesi bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında ramazanın bereketiyle arınan gönüllerin sevgiyle çoğalmasını, paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur getirmesini diledi.

"TÜM İSLAM ALEMİNE SAĞLIK, ESENLİK VE HAYIRLAR GETİRSİN"

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan ayının bereketiyle arınan gönüllerin, bu bayramda sevgiyle çoğalmasını; paylaştıkça büyüyen iyiliğin her haneye huzur, her kalbe sükûnet getirmesini diliyorum.

Birlik ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği, mazlumların unutulmadığı, sofraların ve duaların buluştuğu bir bayram olması temennisiyle…

Ramazan Bayramı, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, esenlik ve hayırlar getirsin.