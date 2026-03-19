ÖTV'siz araçları hangi emekliler alabilecek, şartları neler?
Emekliye ÖTV'siz araç satışında son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın radarında.
TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, özellikle Bağ-Kur emeklisi esnaf ve çiftçiler için tarihi bir vergi muafiyeti öngörüyor.
Emekliye ÖTV'siz araç müjdesi bekleyenler için kritik süreç başladı; CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, Bağ-Kur emeklisi esnaf ve 10 yıl ÇKS kaydı bulunan çiftçilere tek seferlik ÖTV muafiyeti getirmeyi hedefliyor.
Sosyal medyada "yasalaştı" iddiaları dolaşırken, gözler TBMM Genel Kurulu'na çevrildi; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme kabul edilirse, emekliler 5 yıl satış yasağı şartıyla sıfır binek otomobilleri vergisiz alabilecek.
Emekliye ÖTV'siz Araç Yasası Meclis'ten Geçti mi?
Mart 2026 itibarıyla en çok merak edilen "Emekliye ÖTV'siz araç yasalaştı mı?" sorusunun yanıtı henüz hayır. Kanun teklifi Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olup şu an komisyon aşamasında değerlendirilmeyi beklemektedir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için önce ilgili komisyondan geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.