ÖTV'siz araçları hangi emekliler alabilecek, şartları neler?

Emekliye ÖTV'siz Araç Yasası Meclis'ten Geçti mi?

Mart 2026 itibarıyla en çok merak edilen "Emekliye ÖTV'siz araç yasalaştı mı?" sorusunun yanıtı henüz hayır. Kanun teklifi Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olup şu an komisyon aşamasında değerlendirilmeyi beklemektedir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için önce ilgili komisyondan geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.