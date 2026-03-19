The Economist’ten çarpıcı kapak: Kör Öfke Operasyonu

İngiliz dergisi The Economist, Donald Trump'ın İran'a yönelik başlattığı savaşın gözünü kör ettiğini ve kontrolü kaybettiğini ima eden bir kapakla çıktı. Kapakta askeri bir kask Trump'ın gözünü kapatırken "Kör Öfke Operasyonu" başlığı atıldı.

Britanya merkezli dünyaca ünlü The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaş kararını kapağına taşıdı.

Derginin bu haftaki sayısında “Kör Öfke Operasyonu” başlığıyla yayımlanan kapakta, Trump’ın yüzü bir savaş miğferiyle kapatılmış şekilde resmedildi.

Kapak görseli, Washington’un Tahran’a yönelik askeri hamlesinin küresel etkilerine dikkat çeken sert bir eleştiri niteliği taşıyor.

"YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYABİLEN SİYASETÇİ"

Kapak yazısında Trump’ın geçmişte “siyasi yerçekimine meydan okuyan bir lider” olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

Donald Trump’a karşı asla iddiaya girmeyin. 6 Ocak 2021 ABD Kongre Baskını sonrasında bile 2024’te daha yüksek oy oranıyla yeniden seçilen bu adam kadar siyasi yerçekimine meydan okuyabilen başka bir siyasetçi yok.

"KÖTÜ HESAPLANMIŞ BİR SAVAŞ"

Ancak dergi, Trump’ın İran’a karşı aldığı savaş kararını sert sözlerle eleştirerek bunun başkanlığının seyrini ciddi biçimde riske atabileceğini belirtti.

Yazıda, “Kötü hesaplanmış ve düşüncesiz bir savaş, başkanlığın gidişatını kesintiye uğratabilecek en hassas krizlerden biri olabilir” değerlendirmesi yapıldı.

The Economist analizinde ayrıca, olası bir çatışmanın süresine dikkat çekildi.

Kısa süreli bir savaşın bile Trump’ın ikinci döneminin yönünü değiştirebileceği, aylar sürecek uzun soluklu bir savaşın ise siyasi dengeleri tamamen sarsabileceği vurgulandı.

