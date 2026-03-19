İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu

İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu

İran tarafından vurulan ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağı üsse acil iniş yaptı. ABD'den yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde indiği pilotun durumunun stabil olduğu belirtildi.

ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında "savaş görevi" kapsamında uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı iddia edildi.

CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

İRAN SEMALARINDA UÇUYORDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti.

Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

