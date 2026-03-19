18 ilde operasyon: Yasa dışı bahis nedeniyle 118 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca 18 ilde operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Operasyonlarda, hesaplarında 5,3 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.