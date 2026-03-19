ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına 'Ülkeden ayrılın' tavsiyesi

ABD, İran kaynaklı artan güvenlik tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı sık sık uygulanan hava trafiği kısıtlamalarıyla birlikte açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Riyad, Cidde ve Demmam havaalanlarının açık ve faaliyette olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeden ayrılmalarının teşvik edildiği belirtildi.

İran dediğini yaptı

Petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından vurulmasından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da misilleme saldırıları gerçekleştireceğini açıklayan İran, dün gece dediğini yaptı.

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Katar'da petrol rafinerilerine İHA saldırıları düzenledi. Bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

"Yanlış hesap yapıyorlar"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, karşılık veremeyeceğimizi düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor." ifadelerini kullandı.