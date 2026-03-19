ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına 'Ülkeden ayrılın' tavsiyesi

ABD, Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Yapılan açıklamada "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD, İran kaynaklı artan güvenlik tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD vatandaşlarına, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı sık sık uygulanan hava trafiği kısıtlamalarıyla birlikte açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Riyad, Cidde ve Demmam havaalanlarının açık ve faaliyette olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının güvenli şekilde ülkeden ayrılmalarının teşvik edildiği belirtildi.

İran dediğini yaptı

Petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından vurulmasından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da misilleme saldırıları gerçekleştireceğini açıklayan İran, dün gece dediğini yaptı.

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Katar'da petrol rafinerilerine İHA saldırıları düzenledi. Bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

"Yanlış hesap yapıyorlar"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, karşılık veremeyeceğimizi düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor." ifadelerini kullandı.

İran 3 ülkedeki petrokimya tesisleri hedef alınca petrol fiyatı çıldırdı
Foto Galeri İran 3 ülkedeki petrokimya tesisleri hedef alınca petrol fiyatı çıldırdı Galeriye Gözat
Burgan Bank, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı finansman ve sigorta çözümleriyle bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.
Irak hava sahası 3 gün daha kapalı kalacak
Belçika Başbakanı Bart De Wever endişeli: Büyük sıkıntıdayız
AK Partili Hüseyin Yayman: Ülkeyi güvenli limana çıkartacak kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır
Merkez Bankası rezervleri sert düştü 1 haftada 7.86 milyar dolar azaldı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa ediliyor
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
