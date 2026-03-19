İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın ek bütçe talebini yorumladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığı'nın İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin, "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Bİnyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Savaş Bakanlığı'nın İran ile savaşı finanse etmek için Kongre'den ek 200 milyar dolar bütçe istediğine dair haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, yorumda bulundu.

İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Bu 200 milyar dolar buzdağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."

Washington Post gazetesinin dün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Savaş Bakanlığı'nın, İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için Kongre'den 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
Türk edebiyatının usta ismi Falih Rıfkı Atay, vefatının 55. yılında anılıyor
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
ABD ve İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane vuruldu 18 sağlık personeli öldü
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Koç Holding'in konsolide gelirleri 64,3 milyar dolar oldu
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak
Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi
Adana'da kaçak tütün operasyonu: Sürücü gözaltına alındı...
Adana'da kaçak tütün operasyonu: Sürücü gözaltına alındı...
Pentagon İran savaşı için 200 milyar dolar istedi
Pentagon İran savaşı için 200 milyar dolar istedi