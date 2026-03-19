Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak

İRAN savaşı petrol fiyatlarını rekorlara taşırken, cuma gününden geçerli olmak üzere bu gece itibariyle Türkiye'de motorine çılgın bir zam geliyor. Bu kez eşel mobil sistemi de kurtarmayacak. Zammın sadece 58 kuruşu eşel mobilden düşülecek, pompaya yansıyacak zam ise tam 5 lira 18 kuruş olacak.

İRAN savaşı petrol fiyatlarını körüklerken akaryakıta eşi benzeri görülmemiş zamlar getiriyor. Benzine gelen zammın ardından motorin fiyatlarına bu gece zam geliyor. Bir kalemde öyle büyük bir zam olacak ki cuma günü yakıt için istasyonlara giden araç sahipleri şok olacak.

MOTORİNE BU GECE ÇILGIN ZAM OLACAK
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre motorine 5,18, TL'lik zam netleşti. Bu kez eşel mobil sisteminden düşüş çok az olacak. Olcay Dilek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Motorine yapılacak zam netleşti. Bu gece yarısından geçerli motorine 5,76 TL zam var.
-Bunun, 58 kuruşu eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak.
-Pompaya yansıyacak tutar, 5,18 TL."

MOTORİNİN LİTRESİ 70 LİRAYI AŞACAK
Beklenen bu rekor artışla birlikte, halihazırda yüksek seyreden motorin fiyatları yeni bir eşiği aşacak. Litre fiyatının bazı illerde 75 TL seviyelerine dayanması öngörülüyor.

Bu devasa zamla İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI ŞÖYLE
İstanbul Avrupa Yakası : Benzin litre fiyatı: 61,97 TL,
Motorin litre fiyatı: 65,91 TL, LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı: 61,83 TL
Motorin litre fiyatı: 65,77 TL, LPG litre fiyatı: 29,89 TL

Ankara: Benzin litre fiyatı: 62,94 TL, Motorin litre fiyatı: 67,03 TL
LPG litre fiyatı: 30,37 TL

İzmir: Benzin litre fiyatı: 63,22 TL, Motorin litre fiyatı: 67,31 TL
LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İlgili Haberler
İran 3 ülkedeki petrokimya tesisleri hedef alınca petrol fiyatı çıldırdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın sert düştü 7 binin altına indi! İslam Memiş demişti altın vuruş için tam vakti
Foto Galeri Altın sert düştü 7 binin altına indi! İslam Memiş demişti altın vuruş için tam vakti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi
Alperen Şengün'ün çabası galibiyete yetmedi! NBA'de Rockets Lakers'a yenildi
Adana'da kaçak tütün operasyonu: Sürücü gözaltına alındı...
Adana'da kaçak tütün operasyonu: Sürücü gözaltına alındı...
Pentagon İran savaşı için 200 milyar dolar istedi
Pentagon İran savaşı için 200 milyar dolar istedi
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram tatilinde alınacak tedbirleri açıkladı: Tuzaklama radar denetimi yapılmayacak
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram tatilinde alınacak tedbirleri açıkladı: Tuzaklama radar denetimi yapılmayacak
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Trump'ın en yakınındaki isim istifa etti açıklamaları olay oldu Charlie Kirk'i İsrail mi öldürdü?
Trump'ın en yakınındaki isim istifa etti açıklamaları olay oldu Charlie Kirk'i İsrail mi öldürdü?
CHP'nin Saraçhane'deki mitinginin ardından taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı
CHP'nin Saraçhane'deki mitinginin ardından taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını reddetti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını reddetti
Bakan Fidan Riyad'da! Körfez turunda neler yaşandı?
Bakan Fidan Riyad'da! Körfez turunda neler yaşandı?
Liverpool'da Hugo Ekitike'den Galatasaray maçı yorumu
Liverpool'da Hugo Ekitike'den Galatasaray maçı yorumu
Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma
Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma