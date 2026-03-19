Motorine bu gece çılgın zam var! Eşel mobilde kurtarmıyor 75 lirayı dayanacak

İRAN savaşı petrol fiyatlarını rekorlara taşırken, cuma gününden geçerli olmak üzere bu gece itibariyle Türkiye'de motorine çılgın bir zam geliyor. Bu kez eşel mobil sistemi de kurtarmayacak. Zammın sadece 58 kuruşu eşel mobilden düşülecek, pompaya yansıyacak zam ise tam 5 lira 18 kuruş olacak.

İRAN savaşı petrol fiyatlarını körüklerken akaryakıta eşi benzeri görülmemiş zamlar getiriyor. Benzine gelen zammın ardından motorin fiyatlarına bu gece zam geliyor. Bir kalemde öyle büyük bir zam olacak ki cuma günü yakıt için istasyonlara giden araç sahipleri şok olacak.

MOTORİNE BU GECE ÇILGIN ZAM OLACAK

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı verilere göre motorine 5,18, TL'lik zam netleşti. Bu kez eşel mobil sisteminden düşüş çok az olacak. Olcay Dilek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Motorine yapılacak zam netleşti. Bu gece yarısından geçerli motorine 5,76 TL zam var.

-Bunun, 58 kuruşu eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak.

-Pompaya yansıyacak tutar, 5,18 TL."

MOTORİNİN LİTRESİ 70 LİRAYI AŞACAK

Beklenen bu rekor artışla birlikte, halihazırda yüksek seyreden motorin fiyatları yeni bir eşiği aşacak. Litre fiyatının bazı illerde 75 TL seviyelerine dayanması öngörülüyor.

Bu devasa zamla İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya, Doğu şehirlerinde 74,44 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI ŞÖYLE

İstanbul Avrupa Yakası : Benzin litre fiyatı: 61,97 TL,

Motorin litre fiyatı: 65,91 TL, LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı: 61,83 TL

Motorin litre fiyatı: 65,77 TL, LPG litre fiyatı: 29,89 TL

Ankara: Benzin litre fiyatı: 62,94 TL, Motorin litre fiyatı: 67,03 TL

LPG litre fiyatı: 30,37 TL

İzmir: Benzin litre fiyatı: 63,22 TL, Motorin litre fiyatı: 67,31 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL