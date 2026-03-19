Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı

Corendon Airlines itibar yönetimi en etkili 100 şirket arasında yer aldı

Corendon Airlines, Business Life dergisi tarafından gerçekleştirilen 'İtibar Yönetimi En Etkili 100 Şirket ve Yeni Dönemin 50 İletişim Mimarı' araştırmasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde farklı sektörlerden profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, güven, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve paydaş iletişimi gibi kriterler doğrultusunda şirketlerin itibar performansları değerlendirildi.

Araştırma kapsamında Corendon Airlines, 'İtibar Yönetimi En Etkili 100 Şirket' listesine girerken, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan da 'Yeni Dönemin 50 İletişim Mimarı' arasında gösterildi.

Hava yolu şirketi, başta Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık olmak üzere ana kaynak pazarlarında ve Türkiye, İspanya, Mısır ile Yunanistan'daki destinasyon ağında iletişim çalışmaları yürütüyor. Teknolojiyi ve iletişim trendlerini takip eden şirket, operasyonel süreçlerini stratejik iletişim yönetimiyle destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Pehlivan, itibarın yalnızca anlatılan değil, her temas noktasında tutarlı şekilde yaşatılan bir değer olduğunu belirterek, 'Corendon Airlines olarak iletişimi stratejimizin merkezine alarak, güveni sürdürülebilir kılmaya odaklanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

