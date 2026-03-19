ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını reddetti

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını reddetti

ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı reddedildi.

Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Olay manşetler! İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool yenilgisini yazdı: "Ezici üstünlük"
Foto Galeri Olay manşetler! İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool yenilgisini yazdı: "Ezici üstünlük" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan Riyad'da! Körfez turunda neler yaşandı?
Bakan Fidan Riyad'da! Körfez turunda neler yaşandı?
Liverpool'da Hugo Ekitike'den Galatasaray maçı yorumu
Liverpool'da Hugo Ekitike'den Galatasaray maçı yorumu
Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma
Çin menşeli gıda öğütücü ve karıştırıcı bıçak ithalatına soruşturma
Türk Telekom İsrail takımını son saniyelerdeki üçlüğüyle devirdi yarı finale yükseldi
Türk Telekom İsrail takımını son saniyelerdeki üçlüğüyle devirdi yarı finale yükseldi
Trump'tan İran'a Katar uyarısı: ABD tamamını havaya uçuracak
Trump'tan İran'a Katar uyarısı: ABD tamamını havaya uçuracak
Beişktaş Gain EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Beişktaş Gain EuroCup'ta yarı finale yükseldi
İran'daki gösterilerde 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi
İran'daki gösterilerde 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi
İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle vurdu
İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle vurdu
Habşan Doğal Gaz Tesisi'nin faaliyetleri füze saldırıları sebebiyle durduruldu
Habşan Doğal Gaz Tesisi'nin faaliyetleri füze saldırıları sebebiyle durduruldu
Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu
Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu
Galatasaray'dan Osimhen ve Noa Lang açıklaması
Galatasaray'dan Osimhen ve Noa Lang açıklaması
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı
İran Katar'da vurduğu gaz tesislerine yeniden saldırdı yangın çıktı