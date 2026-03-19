İran 3 ülkedeki petrokimya tesisleri hedef alınca petrol fiyatı çıldırdı

İran'ın ABD ve İsrail ile süren çatışmalar kapsamında Orta Doğu'daki enerji tesislerine saldırı düzenlemesi de fiyat artışını destekledi. Söz konusu gelişme, arz endişelerini artırarak Brent fiyatlarını varil başına yaklaşık 6 dolar yükseltti. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bazı petrol tesislerine yönelik saldırılar öncesinde tahliye uyarısı yaptığı, bu adımın dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Güney Pars ve Asaluye'deki enerji altyapısına yönelik saldırılara misilleme amacı taşıdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin saldırı hakkında hiçbir şey bilmediğini, Katar'ın ise hiçbir şekilde bununla ilgisi olmadığını ve saldırının gerçekleşeceğinden haberi olmadığını savundu. Trump, İran'ın Katar'ın LNG gaz tesisinin bir kısmına "haksız" ve "adaletsiz" şekilde saldırdığını iddia etti.