Hastanede korkunç hata! Tüp bebek yanlış rahme yerleştirilince ikiz kardeşler yıllar sonra buluştu!

Bir merak yüzünden yaptığı test hayatlarını alt üst eden Sasha Szafranski “İkizim ve benim için Penny’den başka anne yok” dedi.

Avustralya’da yaşayan Sasha Szafranski (30), çocukken kendilerini terk eden Polonya göçmeni babasının köklerini araştırmak için bir ‘aile ağacı’ sitesi aracılığıyla DNA testi yaptırdı. Ancak test sonuçları Sasha ve ikiz kız kardeşi Keira’nın İrlanda kökenli olduğunu ve aynı kentte tanımadıkları bir teyzeleri bulunduğunu gösterince işler karıştı.

HASTANENİN HATASI

Sasha’nın araştırması, tüp bebek tedavisi gören annesi Penny’nin rahmine yanlışlıkla başka bir çifte ait embriyoların yerleştirildiğini ortaya çıkardı. DNA testi, Sasha ile Keira’nın gerçek ailesinin hiç tanımadıkları bir çift olduğunu kanıtladı. 30 yıl bakıp büyüttüğü kızlarının kendi kanından olmadığını öğrenen şok içindeki Penny, “Ne olursa olsun onlar benim evladım” dedi. İki aile de tüp bebek tedavisinin yapıldığı hastaneye dava açtı.