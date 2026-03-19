Hayat Finans'tan "Biz Kart" kullanıcılarına bayram harçlığı desteği

Hayat Finans, 'Biz Kart' sahibi 8-18 yaş arası çocuk ve genç kullanıcılara yönelik bayram kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Bayram harçlığının yarısı BİZ'den' kampanyası kapsamında, 19-22 Mart'ta Biz Kart sahibinin bağlı olduğu Türk lirası hesabına EFT, FAST, havale veya virman yoluyla gelen harçlık tutarlarının yarısı, 1000 liraya kadar ertesi gün hesaba yansıtılacak.

Kampanya aracılığıyla bayram harçlığı geleneğinin dijital bankacılık uygulamalarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Biz Kart, ebeveyn rehberliğinde kullanılabilen yapısıyla 8 yaşından itibaren çocuk ve gençlerin finansal hayata katılımını ve finansal farkındalık kazanmasını desteklerken, ailelere de kontrollü ve güvenli dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Hayat Finans'ın 'aile bankacılığı' yaklaşımının bir parçası olarak konumlanan Biz Kart, aile içi para yönetimini tek ekranda takip etme ve harcamaları anlık izleme imkanı sunuyor.