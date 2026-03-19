Türk Telekom İsrail takımını son saniyelerdeki üçlüğüyle devirdi yarı finale yükseldi

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom Basketbol Takımı, İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem ekibini 91-90 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça iyi başlayan İsrail temsilcisi, ilk 7 dakikayı 6-0 üstünlükle geçti. Türk Telekom Usher'in sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak Hapoel Midtown, Jared Harper'in etkili atışları sonucu ilk çeyreği 25-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta Trifunovic'in etkili oyunuyla sürüklediği Türk Telekom'a, dış şutlarda ile yanıt veren Hapoel Midtown, soyunma odasına 50-46 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda setleri kurmakta zorlanan Ankara temsilcisi, dış atışlarda düşük yüzdeyle oynadı ve top kayıpları yaptı. Türk Telekom, Allman ve Smith'in etkili oyunuyla skor üretse de periyot 67-63 İsrail ekibinin lehine sona erdi.

Son periyodun ilk 8 dakikasında peş peşe bulduğu sayılarla farkı kapatan başkent ekibi, skoru da 77-76'ye getirmeyi başardı. Kalan bölümde Allman ve Smith'in sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı da 91-90 kazandı.

Adını yarı finale yazdıran Türk Telekom, yarı finalde Cosea JL eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Salon: Belgrad Ranko Zeravica

Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Michele Rossi (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Hapoel Midtown: Harper 29, Wiley 16, Mobley 7, Zoosmen 10, James 3, Smith 8, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Skampintsev

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 4, Devoe, Trifunovic 17, Bankston, Simonovic 3, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25

1. Periyot: 25-19

Devre: 50-46

3. Periyot: 67-63

Beş faulle çıkan: 38.19 Harper (Hapoel Midtown)

