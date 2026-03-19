BIST 13.115
DOLAR 44,32
EURO 50,85
ALTIN 6.885,65
HABER /  SPOR

Liverpool'da Hugo Ekitike'den Galatasaray maçı yorumu

Liverpool’un Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından konuşan Hugo Ekitike, takımının performansını överken daha fazla gol atabileceklerini söyledi. İşte o sözler...

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool’da Hugo Ekitike, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç forvet, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, skorun çok daha farklı olabileceğini vurguladı.

"10-0 bile kazanabilirdik"

Mücadelenin ardından konuşan 23 yaşındaki golcü, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik." ifadelerini kullanarak takımının sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti.

Kendi performansını da değerlendiren Ekitike, "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." sözleriyle hem öz eleştiri yaptı hem de takım arkadaşlarını övdü.

ÖNCEKİ HABERLER
