Trump'ın en yakınındaki isim istifa etti açıklamaları olay oldu Charlie Kirk'i İsrail mi öldürdü?

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü’nden geçtiğimiz gün istifa eden Joe Kent, verdiği röportajda çarpıcı iddiasını İran savaşına karşı çıkan Charlie Kirk suikastı üzerinden dile getirdi. Kent, Kirk cinayetinde olası “yabancı bağlantıları” araştırmak istediklerini ancak FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından görülmemiş bir baskıyla durdurulduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına itiraz ederek Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevinden dün istifa eden Joe Kent'in açıklamaları konuşulmaya devam ediyor.

Kent, savaşın perde arkasına, İsrail'in Washington'daki nüfuzuna ve ABD içindeki siyasi suikastların soruşturulmasına dair kan donduran iddialarda bulundu.

Röportajın Washington'da en çok tartışılacak bölümü ise, Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve İran savaşına şiddetle karşı çıkan Charlie Kirk'ün geçtiğimiz aylarda uğradığı suikasta ilişkindi.

"Joe, bizi İran'la savaşa girmekten kurtar!"

Kent, Kirk'ün öldürülmeden kısa süre önce Beyaz Saray'da kendisine "Joe, bizi İran'la savaşa girmekten kurtar!" diye bağırdığını anlattı.

Aktivist-yazar Charlie Kirk, eylül 2025'te Utah’ta katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıda öldürülmüştü.

"Eşine rastlanmamış devlet müdahalesiyle karşılaştık"

NCTC olarak Charlie Kirk suikastının arkasında olası bir "yabancı devlet (foreign nexus) bağlantısı" olup olmadığını araştırmaya başladıklarını belirten Kent, eşine rastlanmamış bir devlet müdahalesiyle karşılaştıklarını ifşa etti. Kent'in tüm röportaj boyunca ABD'yi savaşa sürükleyen güç olarak İsrail'i işaret etmesi ve Kirk'ün İsrail lobisine ve savaşa karşı net duruşu göz önüne alındığında, eski istihbarat direktörünün bu "yabancı devlet" imasıyla doğrudan İsrail'i hedef aldığı değerlendiriliyor. Kent, soruşturmanın nasıl örtbas edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Soruşturmada elde ettiğimiz veriler ışığında ilerlememiz gerekirken, FBI ve Adalet Bakanlığı (DOJ) bizi engelledi. Bize 'Durun, bu davaya artık bakamazsınız, dosya Utah eyalet polisinde' dediler. Suikastı önceden bilen ve internette paylaşan insanlar vardı. Bunları soruşturmamız, bilgi paylaşımı talep etmemiz bürokrasi tarafından kasten durduruldu. Charlie Kirk suikastının yabancı bağlantılarını araştırmamız istenmedi."

"İsrail İran'da kalıcı iç savaş çıkarmak istiyor"

İsrail ve ABD'nin İran'daki hedeflerinin tamamen zıt olduğunu vurgulayan Joe Kent, İsrail'in amacının İran'ı tıpkı Irak ve Suriye'de olduğu gibi kaosa sürüklemek, kalıcı bir iç savaş çıkarmak ve rejimi tamamen yıkmak olduğunu belirtti.

Joe Kent kimdir?

Joseph Kent, ABD güvenlik bürokrasisinde hem askeri hem istihbarat geçmişi olan isimlerden biri. Uzun yıllar ABD Özel Kuvvetleri (Yeşil Bereliler) bünyesinde görev yapan Kent, Afganistan ve Orta Doğu’da sahada aktif bulundu. Bu geçmişi, onu klasik Washington bürokratlarından ayıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkardı.

Askeri kariyerinin ardından istihbarat alanında da görev aldı. CIA ile bağlantılı çalışmaları, Kent’in terörle mücadele ve saha operasyonları konusundaki etkisini artırdı. Yani Kent Washington’da hem sahayı bilen hem de istihbarat diliyle konuşabilen bir figür.

Kent’in kişisel geçmişi de kamuoyundaki profilinin önemli bir parçası. Eşi Shannon Kent, 2019 yılında Suriye’nin Münbiç kentinde IŞİD'in düzenlediği iddia edilen bir saldırıda hayatını kaybetti. ABD istihbaratına bağlı çalışan Shannon Kent, patlamada ölen Amerikalı personel arasındaydı.

Sivil hayata geçtikten sonra Cumhuriyetçi Parti içinde hızla yükselen Kent, özellikle “America First” çizgisine yakınlığıyla dikkat çekti. Bu yönüyle MAGA tabanının güvenlik bürokrasisindeki temsilcilerinden biri olarak görülüyordu.

Başkan Donald Trump da Kent’i göreve getirirken yaptığı açıklamalarda bu profile özellikle vurgu yaptı. Trump, Kent için “sahada savaşmış, neyin gerçek tehdit olduğunu bilen biri” ifadelerini kullanırken, onu “Amerikan güvenliğini yeniden güçlü kılacak isimlerden biri” olarak tanımlıyordu.