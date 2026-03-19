İran'daki gösterilerde 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin 8 Ocak 2026’da çıkan olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

