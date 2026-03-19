Galatasaray Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiltere ekibi Liverpool'a konuk oldu. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 4-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Ayrıca Salah kullandığı penaltı atışından yararlanamazken Liverpool'un bir golü ofsayt nedeniyle bir golleri de faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Galatasaray toplamda 4-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Liverpool ise Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Liverpool çeyrek finalde Fransız ekibi PSG ile karşılaşacak.