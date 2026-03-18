Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı ile ilgili çıkan prim haberleri için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, takım içindeki konuşmaları dışarıya servis eden kişiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, son dönemdeki prim haberleri için resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, futbolculara sahip çıkılırken, yapılan konuşmayı dışarı taşıyan kişiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya, Irak'taki askeri personelini tahliye etmeye hazırlanıyor
Eyüpspor - Trabzonspor maçı (CANLI)
Türkiye devreye girdi: Pakistan savaşa ara verdi
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar
Trump'ın tehdidi sonrası NATO'dan açıklama: Hürmüz için çalışıyoruz
İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru
AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu
Araba camına takılan telefon tutucular yasaklanıyor cezası da çok ağır
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart mesajı
Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlama: 1 kişi öldü
Edirne'de amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol katetti
İzmir'de operasyon: Ruhsatsız silah ve sahte içki ele geçirildi
