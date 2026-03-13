67 yıl sonra gelen mağlubiyet! Fenerbahçe'nin namağlup unvanı gitti

67 yıl sonra gelen mağlubiyet! Fenerbahçe'nin namağlup unvanı gitti

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Ayrıca yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini de almış oldu.

Ligde geride kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

