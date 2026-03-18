İran vites yükseltti 3 ülkede 5 tesisi vuracağını duyurdu! Dünyayı şok eden duyuru

ABD/İsrail-İran savaşında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Karşılıklı saldıralarla tırmanan gerilim, bugün İran'dan yapılan şok açıklamayla tavan yaptı. İran, ABD-İsrail'in petrol rafinelerine saldırılarına misilleme 3 ülkede 5 petrol tesisini vuracağını duyurdu. Bu tesisler Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde...

İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını duyurdu. İran, petrol tesisleri ve çevresindeki siviller için "tahliye uyarısı" yayımladı. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.

3 ÜLKEDE 5 TESİS VURULACAK

Bildiride hedef alınacağı belirtilen tesisler şöyle sıralandı;

* Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi,
*Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası,
*Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazları

İLERLEYEN SAATLERDE VURACAĞIZ
İran bu 3 ülkedeki 5 tesisin "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde vurulacağını" duyurdu. "Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
--"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

Bu saldırı duyurusu ile birlikte 104 seviyesinde olan petrol fiyatları bir anda 109 dolara sıçradı.

İran'ın petrol tesisleri vurulmuştu

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alınmıştı. İran'ın saldırısı buna misilleme niteliğinde. Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Katar da İran'daki petrol sahasının vurulmasına saldırıya tepki gösterdi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari, X platformunda yaptığı açıklamada, “İsrail’in, Katar’ın Kuzey Sahası’nın bir uzantısı olan İran’ın Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislere yönelik saldırısı, bölgedeki mevcut askeri gerginlik ortamında tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır”dedi.

