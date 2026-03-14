Sadettin Saran'dan toplantı sonrası açıklama: Devam ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de dün yaşanan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in de katıldığı yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 2-0 kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, statta kısa bir toplantı yapmış ve bugün için teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le toplantı yapma kararı almıştı.

YOLA DEVAM EDİLİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Tedesco ve Devin Özek'le görüşmelerinin ardından alınan kararlara dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam kararı aldıklarını duyurdu.

"GEREKEN ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ"

Başkan Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve çok üzüldük. Bugün buradayız ve bütün gün bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Saran, Tedesco ve Devin Özek'in durumuyla ilgili ise, "Devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gereken ültimatomlar verildi" diye konuştu.

