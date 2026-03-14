Bursa'da 1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra çöp evde bulundu annesi babası meğer...

BURSA'da yıllardır çözülemeyen kayıp çocuk dosyası 7 yıl sonra özel ekip tarafından aydınlatıldı. 1 yaşındayken sırra kadem basan Umut K. ve Alman Rebecca S.'nin çocuğu N.S. harabe bir evde kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Bugün 8 yaşında olan çocuk devlet korumasına alınırken, çocuğu yıllarca tutsak eden babaanne ve ev sahibi kuzeni tutuklandı. Çocuğun annesi Almanya'dan geldi.

BURSA'da 2019'dan beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olan çocuk, 7 yıl sonra bir çöp evde bulundu. Bursa emniyetinden özel ekibi, 300 saati aşkın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek çocuğun saklı tutulduğu evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla çocuk kurtarıldı ve emniyet işlemlerinin ardından devlet korumasına alındı. Çocuğun babaannesi H.S. ve saklandığı evin sahibi olan kuzeni R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BABA OĞLUNU ALMAN EŞİNDEN SAKLAMIŞ

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine geri dönmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi.





OĞLUNU HİÇBİR YERDE BULAMADI

Planını devreye sokan Umut K., küçük oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakarak bir yakınının yanına götürülmesini istedi. Daha sonra Rebecca S. ile birlikte markete giden Umut K., eve döndüklerinde çocuğun kaybolduğunu söyledi. 1 yaşındaki oğlunu evde bulamayan Rebecca S. ise panikle polise giderek şikayetçi oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yapılan aramalara rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı. Bunun üzerine Rebecca S., umudunu kaybetmeden ülkesine geri döndü.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLÜNCE...



Aradan geçen yılların ardından dosya yeniden gündeme geldi. Bu süreçte Umut K.'nin yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmalara katılmaması üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı.

ÇOCUK ÇÖPLERİN ARASINDA BULUNDU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atan babaanneyi takibe aldı. Ekipler, belirli günlerde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden Hanife S.'yi adım adım izledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 7 yıldır aranan N.S.'yi kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde buldu.

8 yaşındaki çocuk sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANNE ALMANYA'DAN GELDİ Anne Rebecca.S'nin Almanya'dan Türkiye'ye gelip geçici mahkeme kararıyla devlet koruması altına alınan oğlunu gördüğü, çocuğun ise 1 yaşındayken ayrıldıkları için annesini tanımadığı belirtildi. N.S'nin Almanya'da yaşayan annesine teslim edilmesi konusundaki davanın sürdüğü belirlendi.

ANNE VİDEOYLA OĞLUNU ARAMIŞ

Diğer yandan Rebecca S.'nin, 3 Ekim 2019 tarihinde kaybolduğu söylenen çocuğunu bulmak için sanal medya hesabından video paylaştığı ortaya çıktı.

5 yıl önce yayınlanan görüntülerde; Rebecca S. şunları söylemiş:

- "Merhaba değerli Türk arkadaşlar, oğlum 2 yıl önce Bursa bölgesinde babası Umut ve babaannesi Hanife tarafından kaçırıldı. Tüm gücümü, üzüntümü ve mutluluğumu oğlumun bulunmasına feda ettim. Fakat onu bulamadım. Ekim ayında oğlum 3 yaşına basacak. Hala ondan haber alamadım. Benim için vazgeçmek bir seçenek olamaz. Belki bir ihtimal oğlumun nerede bulunduğunu biliyorsunuzdur. Belki babaanne ya da babasıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Çaresiz kaldığım için bu yola başvurdum ve sizden oğlumun nerde olabileceğine dair bir ipucu almayı ümit ediyorum"