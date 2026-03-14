HABER /  POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemi ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirtti.

Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından biri olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kocaelispor evinde galibiyeti son 5 dakikada kaybetti
Kocaelispor evinde galibiyeti son 5 dakikada kaybetti
Adana merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı
Kuzey Kore Japonya yönüne 10 balistik füze fırlattı
Kuzey Kore Japonya yönüne 10 balistik füze fırlattı
İsrail ordusu: İran'ın Uzay Ajansı merkezini ve Hava Savunma Sistemi üretim fabrikasını hedef aldık
İsrail ordusu: İran'ın Uzay Ajansı merkezini ve Hava Savunma Sistemi üretim fabrikasını hedef aldık
Barış Boyun çetesine yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Barış Boyun çetesine yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Akın Gürlek: Adalet devletin en sağlam dayanağıdır
Akın Gürlek: Adalet devletin en sağlam dayanağıdır
İsrail'in Lübnan planı ortaya çıktı! Sonu Gazze gibi olacak
İsrail'in Lübnan planı ortaya çıktı! Sonu Gazze gibi olacak
İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef
İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret