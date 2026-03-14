İsrail ordusu: İran'ın Uzay Ajansı merkezini ve Hava Savunma Sistemi üretim fabrikasını hedef aldık

İsrail ordusu, İran'ın Uzay Ajansı ana merkezini ve bir hava savunma üretim fabrikasına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, dün İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Tahran genelinde İran yönetimine ait onlarca altyapı tesisini hedef aldığı, vurulan hedefler arasında İran'ın ana uzay araştırma merkezinin (Uzay Ajansı) de bulunduğu ileri sürüldü.

Söz konusu merkezde gözetleme, istihbarat toplama ve saldırı gibi amaçlarla askeri uyduların geliştirilmesi de dahil olmak üzere araştırma için kullanılan stratejik laboratuvarların bulunduğu öne sürülen açıklamada, ayrıca hava savunma sistemi üretim tesislerinin de hedef alındığı ve bu saldırının İran'ın yeniden hava savunma sistemi kurmasını zorlaştıracağı iddia edildi.

⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Boyun çetesine yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Barış Boyun çetesine yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Akın Gürlek: Adalet devletin en sağlam dayanağıdır
Akın Gürlek: Adalet devletin en sağlam dayanağıdır
İsrail'in Lübnan planı ortaya çıktı! Sonu Gazze gibi olacak
İsrail'in Lübnan planı ortaya çıktı! Sonu Gazze gibi olacak
İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef
İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret
İran ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt uçağını yerde vurdu
İran ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt uçağını yerde vurdu
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 45 kişi gözaltına alındı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 45 kişi gözaltına alındı
Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi
Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi
Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet
Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet