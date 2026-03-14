Edelstaal Simtronic 45. yılını kutladı

Torunoğulları ailesi Edelstaal Group İnternational Simtronic şirketi kuruluşunun Amsterdam Schiphol Havalimanına yedi dakika mesafedeki yeni yaptırdıkları Radisson Hotelde 350 kişiye verdiği iftar yemeği ile 45. yılını kutladı.

Edelstaal Group İnternational Simtronic Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "Sayın Asterdam Başkonsolosum Mahmut Burak Ersoy, kıymetli dostum Fahri Konsolosum bay Titus Kramer, Simtronic satış temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri. Sizlere bugün benim için çok kıymetli ve değerli olan 13 mart 1981 Cuma günü başladığım Edelstaal grubun hikayesini anlatacağım. Ne güzel ki 45. yılımızda mübarek bir Cuma gününe ve Ramazan ayına denk geldi. Ne güzel ki aynı güne arkadaşlarımla bir konsept oluşturarak 45. yılımızda böyle bir otele sahip olduk.

Otelimizde Simtronic gibi bereketli olur. İmparator haline dönüşen Edestaal grubuna katkı sağlayan kardeşlerime, çocuklarıma, yeğenlerime, eşlerine ve sevgili eşim Erdegül hanıma teşekkür ediyorum. Erdegül hanım bütün Simtronic camiasına sevgi ve selamlarını yolluyor.

Çünkü bizler çalışırken çocuklarımıza, eşlerimize fazla zaman ayıramadık, yani kendilerine borcumuz var ama hayatı boşa geçirmedik, iz bıraktık. İş dünyasında, sporda, sosyal faaliyetlerde, eğitimde katkı sağladık.

Bu nedenle de hem kendimizle hem beraber çalıştığımız arkadaşlarla gurur duyduk, ayrıca bugün bu mübarek günde bu otel de faaliyete geçiyor. Kardeşlerimle ve Kamile hanım ve Cemal beyle, Osman beyle kurmuş olduğumuz bu konsepte Simtronic gibi Cuma gününe denk gelmesi ve inşallah bu otelimizin ve Simtironic’in 100. Yılını da beraber kutlarız.

Sevgili misafirlerimiz, 1981’ de ben 22 yaşındaydım ve bu genç yaşımda sorumluluk alarak iş hayatına ilk adımımı attım. Güçlü bir erkeğin arkasında güçlü bir eşi vardır derler. Ya ben bunu gördüm çünkü benim de yanımda çok güçlü eşim var ve hep beni hırslandırdı başarılı olmam için. Bu arada işler geliştikçe kardeşlerim bu iş hayatıma girmeye başladı. Erdal beyin gelmesi ile şirketler büyüme atağına geçti, tabi bu durumda işler büyüdükçe kardeşlerim gelmeye başladılar.



Ertan, Aykut, Yavuz, çocuklarım Ercan, Özlem, Zeynep, Caner, yeğenlerim ve ailem büyüdü ve bugün dünyada birçok ülkede herkes almış olduğu sorumlulukları işleri yürütüyorlar. Ama tabi ki bütün bu başarıyı 1980’lerden itibaren beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza da borçluyuz. Bugün burada gördüğünüz arkadaşlarımızın çoğu 30 senedir bizimle bu yolu yürümekteler.

Hayatımda şunu gördüm, kısa zamanda marka oluşmaz ve tek başına başarı olunmaz, hayalin küçük ise büyüyemezsin. Kararlı olmak lazım, paylaşmayı bilmek lazım, çalışanlarla aile olmak lazım, birbirine karşı sevgi ve saygılı olmak lazım. Simtronic 45 yıldır bunu yaptı, kalitesinden ödün vermedi, müşterilerini asla kırmadı ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağladı. Sonuçta bugün mutfakta bir markayız ve 45. yılımızı sizlerle beraber kutlamak ne kadar güzel. Simtronic Edelstaal grubun içinde ufak bir parçadır ama emin olun sevgili Simtronic çalışan arkadaşlarım Simtronic kalbimde bütün yaptığınız işlerin en üst sırasındadır. Türkler bana tencereci Turgut diyor, Hollandalılar bana Pannenman diyor.

Ben bununla gurur duyuyorum. Sizlerde Simtronic’in temsilcisi olarak kendinizle gurur duyun. Çalışma hayatımda şunu da gördüm ki, Türk kadını fırsat verildiğinde ve içindeki gerçek gücünü gördüğü an çok başarılı oluyor, içindeki cesaretin farkına varıyor, o an dünyanın en başarılı insanlarından biri oluyor. Bu 45 senelik Simtronic hayatımda bunu gördüm. Hedefimiz 2026 yılında Simtronic’ in 45. yaşında 45 tane yeni Simtronic’i yetiştirmek.

Sevgili arkadaşlar, ticaret hayatında birçok şey kaybedilirsiniz ama pazarlamada profesyonel ve sözünde duran, müşterisini üzmeyen satıcı hiçbir zaman bitmez. Çünkü ticaret pazarlama üzerine kurulmuştur. Hepinize afiyet olsun, Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin. 2026 yılında hepinizden üstün başarılar, beklentim var. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.