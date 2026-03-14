İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef

İran resmen duyurdu: Ukrayna meşru hedef

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Ukrayan'nın körfez ülkelerine askeri personel ve İHA desteği vermesi İran'ı kızdırdı.

Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. haftanın MVP'si Cedi Osman
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret
Serdal Adalı'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret
İran ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt uçağını yerde vurdu
İran ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt uçağını yerde vurdu
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 45 kişi gözaltına alındı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 45 kişi gözaltına alındı
Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi
Papa, savaşlarda sorumluluğu bulunan Hristiyanlardan "vicdan muhasebesi" istedi
Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet
Bakan Kacır'dan Baykar K2 açıklaması: İstanbul’un fethinden beri en büyük askeri kabiliyet
Bülent Arınç'tan o iddialara tepki: Ben AK Partiliyim, AK Parti benim evim, Tayyip Erdoğan da liderim
Bülent Arınç'tan o iddialara tepki: Ben AK Partiliyim, AK Parti benim evim, Tayyip Erdoğan da liderim
BDDK iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti
BDDK iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti
Türkiye’de 2 milyon glokom hastası var! Sessiz ilerliyor, görmeyi kalıcı olarak yok edebilir
Türkiye’de 2 milyon glokom hastası var! Sessiz ilerliyor, görmeyi kalıcı olarak yok edebilir
Emine Erdoğan'dan "14 Mart Tıp Bayramı"na ilişkin kutlama mesajı
Emine Erdoğan'dan "14 Mart Tıp Bayramı"na ilişkin kutlama mesajı