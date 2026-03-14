ABD 42 yıl sonra bomba yağdırdı! Petrolün kalbinde son durum

İran'ın Buşehr Valiliği, ABD'nin Hark Adası'na düzenlediği saldırıda herhangi bir sivil veya askeri can kaybı yaşanmadığını ve adadaki petrol faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu.

ABD ordusu 42 yıl sonra İran’ın petrol ihracatının %90’ını sağlayan Hark Adası’ndaki askeri noktaları vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin yok edildiğini duyurmasının ardından, adanın bağlı bulunduğu Buşehr Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlenen hava operasyonunda adada bulunan askeri personel veya siviller arasında hiçbir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, Trump'ın ‘tesislere dokunmadık’ iddiasını doğrulayacak şekilde adadaki petrol altyapısının durumuna da değinildi. Söz konusu duyuruda, ABD saldırısına uğramasına rağmen Hark Adası'ndan petrol ihracatının normal şekilde devam ettiği ve ilgili şirketlerin ada üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

10 SÜPERTANKERE YÜKLEME YAPABİLEN DEV TERMİNAL

1960’lı yıllardan bu yana İran’ın petrol ihracatında kilit rol oynayan adada geniş depolama tankları, boru hatları ve ülkenin en büyük enerji tesislerinden bazıları bulunuyor. Terminal aynı anda yaklaşık 10 süpertankere yükleme yapabilecek kapasiteye sahip.

DAHA ÖNCE DE SAVAŞIN HEDEFİ OLMUŞTU

Hark Adası son olarak 1980’lerdeki İran-Irak savaşı sırasında ağır saldırılara maruz kalmıştı. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu adanın petrol altyapısını yoğun şekilde bombalamış ve tesislerde ciddi hasar oluşmuştu.

Ancak İran savaşın ardından altyapıyı yeniden inşa ederek petrol ihracatını sürdürmeyi başarmıştı.

Son ABD saldırısının ardından İran Petrol Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, adada yaklaşık iki saat boyunca aralıksız patlamalar yaşandığını ve sarsıntının “deprem gibi hissedildiğini” söyledi. Yetkili, petrol ve gaz altyapısına doğrudan bir saldırının İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünü anında durdurabileceğini ifade etti.