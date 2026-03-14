Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız

Donald Trump: Hürmüz'ü bir şekilde açacağız

ABD-İsrail İran savaşı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nın nasıl açacağına dair planını açıkladı. Trump planı için diğer ülkelerden savaşa katılma desteği istedi.

28 Şubat'ta başlayan ve 15. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyaları da içine alarak devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler peşe peşe gelirken her geçen dakika son dakika bilgisi gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin Hürmüz Boğazı hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülke adına da bir açıklamaya imza attı.

"HÜRMÜZ'Ü BİR ŞEKİLDE AÇACAĞIZ"

Hürmüz Boğazı'nın açılmasını isteyen Donald Trump, "Hürmüz'ü bir şekilde açacağız" ifadesini kullandı.

"ABD ve çok sayıda ülke Hürmüz'e savaş gemisi gönderecek" yorumunu yapan Trump, "İran 5 uçaktan birini vurabildi" açıklamasında da bulundu.

"Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri bölgeye gemi gönderir" ifadelerine de yer veren Trump, şu açıklamalarla devam etti:

Böylece Hürmüz Boğazı, tamamen başsız bırakılmış bir ulus tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar. Bu arada ABD, kıyı şeridini cehenneme çevirecek şekilde bombalayacak ve İran tekneleri ile gemilerini suların dışına itecek şekilde vurmaya devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmuştu. Uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler vurulmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20-30’u Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Küresel enerji fiyatları ve arz güvenliği doğrudan buradaki durumdan etkileniyor.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa; Petrol arzında ciddi bir aksama ve fiyatlarda ani yükseliş yaşanabilir. Küresel enerji piyasalarında belirsizlik ve panik ortamı oluşabilir. Alternatif yollar sınırlı kapasitede olduğu için etkiler uzun süre hissedilir.

Bölgesel ve küresel ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkiler meydana gelir.

