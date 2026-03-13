Fenerbahçe'ye büyük şok! Şampiyonluk yolunda büyük kayıp

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Bartuğ Elmaz ile 45+1. dakikada Serginho kaydetti.

Bu sonucun ardından ligin son sırasında bulunan Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Ligde ikinci sırada bulunan Fenebahçe ise 57 puanda kaldı. Fenebahçe ile aralarında 4 puan fark bulunan lider Galatasaray, Başakşehir maçından beraberlik ya da galibiyetle ayrılması durumunda sarı-lacivertlilerle puan farkını açacak.

Ayrıca Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Faith Karagümrük 2 - 0 Fenerbahçe

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.

71'Oyuna ikinci yarıda giren Musaba, sağ kanatta aldığı topla içeriye kat etti. Musaba'nın vuruşunu Grbic, zorlanmadan kontrol etti.

58'Fenerbahçe'de kazanılan köşe vuruşunu Marco Asensio kullandı. İspanyol oyuncunun yaptığı ortaya iyi yükselen Yiğit Efe'nin kafa vuruşu auta çıktı.

56'Fenerbahçe, 2. yarıda da oyun kurmakta ve pozisyon bulmada oldukça zorlanıyor.

52'Fatih Karagümrük, 3. gole çok yaklaştı. Ev sahibi ekipte kaleciyle karşı karşıya kalan Serginho, vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, ayaklarıyla topu kurtardı.

46'Mücadelede 2. yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! Ev sahibi ekipte yine kornerden golü buldu! Kullanılan köşe vuruşunda Serginho'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

34'Fatih Karagümrük'ün golü ofsayta takıldı! Ev sahibi ekipte Larsson, derin bir pas atarak Tiago Çukur'u karşı karşıya bıraktı. Tiago, yerden vuruşla ağları havalandırdı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

30'Karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümünü ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.23'Fenerbahçe yarı sahasında kafa topuna çıkan Lichnovsky ile Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Sağlık görevlileri oyuna girdi.

18'Fatih Karagümrük, bulduğu golün ardından rakip kaleye yüklenmeye devam ediyor.

15'GOL! Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin kazandığı kornerde yapılan ortada top savunmadan sekti. Bir an boşta kalan Bartuğ Elmaz, gelişine sert bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

8'Fatih Karagümrük 'de Bartuğ Elmaz, savunmada Guendouzi'den seken topa gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Faith Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Grbić, Lichnovsky, Mladenović, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago, Anıl

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif