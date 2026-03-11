BIST 13.200
Sadettin Saran maç seçen futbolcuyu açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Jhon Duran ile devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV canlı yayınında kulüp gündemini değerlendirdi. 

Saran, transferden seçimlere, ayrılan isimlerden yeni gelenlere kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamaları; 

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

"Sezon sonu için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Çok doğru transferleri sezon sonunda yapacağız. Devre arasından daha iyi ve daha kolay olacak."

"35 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKTIK"

"Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Görüşme çok iyi geçti. Kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Sonra apar topar dönmek zorunda kaldım. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden para alamadıklarını söylediler. Kimseye borcumuz yok dedik. Teminat mektubu vermeyeceğiz dedik. Tamam, haklısınız dediler. Sonra süreç ilerledi. Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman'ı görüştürdüm. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euro'ya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu. O süreç öyle kapandı."

"PROTESTOLARI KALDIRAMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Youssef En-Nesyri gitti diyorlar, maalesef gitmesine sebep olanlar da bugün en çok bağıranlar. En-Nesyri, Afrika Kupası'ndan dönünce ayrılmak istediğini söyledi. Sebebini sorduk. Sosyal medya ve stadyumdaki ağır protestoları artık kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi."

"KİMSE MAÇ SEÇEMEZ"

"Jhon Duran ile devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Çünkü artık kendisini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçına gitmeyeceğim dedi. Benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez."

