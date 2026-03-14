Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti

Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasın Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 56'ncı dakikasında Başakşehir cephesinde Ebosele, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Konuk ekibin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Galatasaray, 57'de Singo ve 66'da Osimhen ile 2-0 öne geçti. Maçın 86'ncı dakikasında oyuna sonradan giren Nhaga skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 64'e yükseltti ve en yakında takipçisiyle olan puan farkını 7'ye yükseltti.

Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi. Başakşehir ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

