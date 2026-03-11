Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz
Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final yükselme şansını artırdı. Karşılaşma sonrası Liverpool'un eski efsanelerinden Jamie Carragher, yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.
Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rakibi Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Rövanş için avantaj sağlayan sarı-kırmızılı takım, çeyrek final için umutlarını artırdı. Bir sonraki karşılaşam 18 mart çarşamba günü Anfield Road'da oynanacak.
Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher'den taraftarı kızdıran sözler
Liverpool efsanesi olarak bilinen eski oyuncun Jamie Carragher, yorumculuk yaptığı bir programda maç sonrası Galatasaray hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
