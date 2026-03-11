BIST 13.200
Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz

Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final yükselme şansını artırdı. Karşılaşma sonrası Liverpool'un eski efsanelerinden Jamie Carragher, yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında rakibi Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz - Resim: 2

Rövanş için avantaj sağlayan sarı-kırmızılı takım, çeyrek final için umutlarını artırdı. Bir sonraki karşılaşam 18 mart çarşamba günü Anfield Road'da oynanacak.

Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz - Resim: 3

Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher'den taraftarı kızdıran sözler

Liverpool efsanesi yine Galatasaray taraftarını kızdırdı: %98 ihtimalle eleriz - Resim: 4

Liverpool efsanesi olarak bilinen eski oyuncun Jamie Carragher, yorumculuk yaptığı bir programda maç sonrası Galatasaray hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

