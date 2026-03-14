Bakan Fidan'dan savaş mesajı! Skandal karara tepki: Tehlikeli bir adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Fidan İran, ABD-İsrail savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Ankara’da bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Savaş bir bir anca sona ermeli. Savaşın yayılmasından endişeliyiz. Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz.

İsrail bölgeyi yeni bir istikrarsızlığa sürüklüyor. Bölgede saldırılar devam ettikçe içinden çıkılamaz bir sarmala dönüşecek. Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut.

MESCİD-İ AKSA AÇIKLAMASI

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır.

Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.