Özel-Arınç görüşmesi sonrası CHP kulisleri allak bullak Fatih Atik herkesin telefon edip merak ettiği soruyu paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel-Bülent Arınç görüşmesinin yankıları sürüyor. CHP kulislerinin allak bullak olduğunu belirten gazeteci Fatih Atik, "CHP ile AK Parti arasında bir anlaşma mı var? Herkesin telefon edip merak ettiği soru bu. Bundan sonra nasıl bir siyaset izlenecek?" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası sürecinde Bülent Arınç ile Özgür Özel'in görüşmesi siyasette büyük yankı uyandırdı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik gizli görüşmenin detaylarını TGRT'de yayınlanan "Medya kritik" programında aktardı.

"Tayyip Bey'e düşmanlık duymuyorum"

"Normalleşme meselesi açılıyor. Özgür Özel Bülent Arınç'a şunları söylüyor. 'Tayyip Bey'i ziyaret ettim. Meclis açılışında vekilleri ayağa kaldırdım. Tayyip Bey'in CHP'yi ziyaretinde cumhurbaşkanlığı forsu çektirdim. Siyasetin güçleneceğini düşündüm. Ama beklediğimiz gibi olmadı. İyi gelişme yaşanıyor derken bin yıl sürecek davalar başladı. Tüm bunlara rağmen hala Tayyip Bey'e düşmanlık duymuyorum. Kavgasız siyaset yapmak istiyorum. Türkiye'de bir sıkıntı olmasın diye içinden geçiriyorum arzu ediyorum'."

Görüşmede Arınç'ın CHP'nin isimleri hedef alan kavgacı siyaset tarzını eleştirdiğini Özel'in yüzüne söylediğini belirten Atik, Özel'in ne cevap verdiğini Arınç'ın paylaşmadığını söyledi. 

CHP ile AK Parti arasında anlaşma mı var?

Görüşme sonrası CHP kulislerinde konuşulan konuya değinen Atik, şunları söyledi:

Arayan çok kişi oldu. Merak edilen şey şu. Özgür Özel Bülent Arınç ile görüştü. CHP ile AK Parti arasında bir anlaşma mı var? Herkesin telefon edip merak ettiği soru bu. Bundan sonra nasıl bir siyaset izlenecek? Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu sabah Kuşadası Belediyesi'ne operasyon oldu. Ayrıca Arınç da 'benden arabulucuk mesaj iletmem istenmedi. Böyle bir şey yapmayacağım' diye söyledi. Ama bu görüşme CHP kulislerini siyaset kulislerini allak bullak etti CHP'de herkes bunu konuşuyor.
