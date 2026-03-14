İran'ın yeni lideri için para ödülü! ABD listeyi paylaştı, isimleri tek tek yazdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in de aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer hakkında bilgi toplama adı altında, yardım edenlere para ödülü verileceğini duyurdu. Açıklamada paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Ali Asgar Hicazi, Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı İskender Mümini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yer aldığı görüldü.

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütü” olarak sınıflandıran Amerikan yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığının Adalet İçin Ödül Programı kapsamında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

ABD'DEN İRAN'IN YENİ LİDERİNE DAİR İSTİHBARATA PARA ÖDÜLÜ

Açıklamada paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, Liderlik danışmanı Yahya Rahim Safevi, İçişleri Bakanı İskender Mümini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yer aldığı görüldü.

BİLGİ VERENLERE 10 MİLYON DOLAR

Söz konusu kişiler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar "ödül" verileceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin dünya çapında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli unsurlarına komuta ve yönlendirme yaptığı" ifadesi kullanıldı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 1348'İ AŞTI

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

