Sığınaklara sığmayanlar ülkeyi terk ediyor! Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu
İsrail'den ayrılan on binlerce Yahudi'nin rotası şaşırttı. Listede öyle ülkeler var ki, seçimlerin tesadüf olduğunu söylemek imkansız. Güvenli liman arayışı mı, yoksa yeni bir stratejik plan mı? İşte Yahudilerin akın ettiği o ülkeler ve kimsenin dikkat etmediği ortak özellikleri...
Sıradan bir göç dalgası mı, yoksa önceden hazırlanan bir plan mı? Savaşın ortasından çıkan binlerce kişinin aynı merkezlerde toplanması dünyayı şaşırttı. Güvenlik, ekonomi ve stratejinin kesiştiği o noktalar ilk kez bu kadar net açıklandı. İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği, herkesi şaşırtan o ülkeler...
SIĞINAKLARA SIĞMAYAN YAHUDİLER İSRAİL'İ TERK EDİYOR
ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.
SAVAŞTAN KAÇARKEN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI
Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor.
İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER...
39) ÖZBEKİSTAN | 2,842